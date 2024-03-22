Питиков Яков Сергеевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1889 ст.
Отец: Питиков Сергей Андреевич
Мать: Питикова Анна Максимовна
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 27. Л. 36об.-37
Военная служба
1914
Ефрейтор, 84-я пулеметная команда "Нижний чин задержанный в военных сверх срока" (Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия семействам нижних воинских чинов - ГААО. Р-184. Оп. ... Показать все
Попал в плен (военное)
01.07.1915
лагерь военнопленных, Австро-Венгрия, Дунасердагель https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen32165301
Бракосочетание
20.11.1922
Р-3954. Оп. 3. Д. 1163. Л. 93-93об
Рождение ребёнка
24.09.1923
Дочь: Питикова Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Питикова Ульяна Георгиевна
ГААО. Р-3954. Оп. 3. Д. 1156. Л.109-109об
Смерть
Неизвестно