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Питиков Яков Сергеевич

Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

06.10.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1889 ст.

Отец: Питиков Сергей Андреевич

Мать: Питикова Анна Максимовна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 27. Л. 36об.-37
Военная служба
1914
Ефрейтор, 84-я пулеметная команда "Нижний чин задержанный в военных сверх срока" (Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия семействам нижних воинских чинов - ГААО. Р-184. Оп. ... Показать все
Попал в плен (военное)
01.07.1915
лагерь военнопленных, Австро-Венгрия, Дунасердагель https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen32165301
Бракосочетание
20.11.1922

Жена: Питикова Ульяна Георгиевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Р-3954. Оп. 3. Д. 1163. Л. 93-93об
Рождение ребёнка
24.09.1923

Дочь: Питикова Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Питикова Ульяна Георгиевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО. Р-3954. Оп. 3. Д. 1156. Л.109-109об
Смерть
Неизвестно
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