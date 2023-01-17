Киселёв Яков Фёдорович
Место рождения
Дата рождения01.10.1905
Дата смерти14.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905
Отец: Киселёв Фёдор Петрович
Мать: Киселёва Ольга Ивановна
Бракосочетание
24.07.1929
Рождение ребёнка
07.09.1932
Мать ребёнка: Киселёва Надежда Васильевна
Бракосочетание
18.04.1957
Рождение ребёнка
21.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселёва Ольга Михайловна
Место жительства
1962
Коркинское, Морозовская волость, Вельский уезд
Место жительства
1962
Боровая Пустошь, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Морино, Дновский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
Гузятино, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.12.1980