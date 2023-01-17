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Киселёв Яков Фёдорович

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Место рождения

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.10.1905

Дата смерти

14.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905

Отец: Киселёв Фёдор Петрович

Мать: Киселёва Ольга Ивановна

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.07.1929

Жена: Киселёва Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
07.09.1932

Сын: Киселёв Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: Киселёва Надежда Васильевна

Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.04.1957

Жена: Киселёва Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
21.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселёва Ольга Михайловна

Белореченск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1962
Коркинское, Морозовская волость, Вельский уезд
Место жительства
1962
Боровая Пустошь, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Крещение
Неизвестно
Морино, Дновский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
Гузятино, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
Белореченск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
14.12.1980
Белореченск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
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