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Киселёв Юрий Яковлевич

Место рождения

Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.09.1932

Дата смерти

03.08.2007

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1932

Отец: Киселёв Яков Фёдорович

Мать: Киселёва Надежда Васильевна

Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выползово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выползово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Озерный, ЗАТО Озерный, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Гузятино, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Выползово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
03.08.2007
Озерный, ЗАТО Озерный, Тверская область
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