Киселёв Юрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1932
Дата смерти03.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1932
Рождение ребёнка
27.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Гузятино, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.08.2007