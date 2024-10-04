Киселёва (Васильева) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Васильева) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1910

Дата смерти

21.09.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.
1918 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садохин Иван Константинович

Место жительства
Неизвестно
Гузятино, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.07.1929

Муж: Мой Киселёв Яков Фёдорович

Рождение ребёнка
07.09.1932

Сын: Киселёв Юрий Яковлевич

Отец ребёнка: Мой Киселёв Яков Фёдорович

Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
07.09.1932
Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Смерть
21.09.1991
Выползово, Бологовский муниципальный район, Тверская область

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