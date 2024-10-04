Киселёва (Васильева) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1910
Дата смерти21.09.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Гузятино, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.07.1929
Рождение ребёнка
07.09.1932
Отец ребёнка: Мой Киселёв Яков Фёдорович
Место жительства
07.09.1932
Смерть
21.09.1991
Выползово, Бологовский муниципальный район, Тверская область