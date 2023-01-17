город Дно, город Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Дно

Дновский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Порховский уезд
11250Дно (Донщино), село.при рч. Сученке.251895223258Церквей православных 2. Часовня. Волостное правление. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Порховский уезд, Дновская волость
322. Дно (Донщина), село бывшее владельческое, при реке Сучонке, дворов 105, жителей 472, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православные, школа, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Дновский район
10619Дногород57°50'с.ш.29°58'в.д.O-35-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Дновский муниципальный район, Городское поселение Дно
58612101001г Дногород
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