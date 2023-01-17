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Киселёв Фёдор Петрович

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Место рождения

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1884

Отец: Киселёв Пётр Фотиевич

Мать: Киселёва Екатерина Ефремовна

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1905

Жена: Киселёва Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1905

Сын: Киселёв Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Киселёва Ольга Ивановна

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Киселёв Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Киселёва Ольга Ивановна

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Киселёва Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Киселёва Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Киселёва Ольга Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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