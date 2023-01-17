Киселёв Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения09.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1884
Бракосочетание
26.01.1905
Жена: Киселёва Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1905
Мать ребёнка: Киселёва Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Киселёва Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Киселёва Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Киселёва Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Киселёва Ольга Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно