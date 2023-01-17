деревня Кривуха, деревня Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Кривуха

Дновский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Порховский уезд
11287Кривуха, дер.при р. Полонке и рч. Ровке.472578174191Часовня. Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Порховский уезд, Кривухинская волость
344. Кривуха, деревня бывшая владельческая, при реках Полонке и Ровке, дворов 86, жителей 420, волостное правление (уездный город в 47 верстах), часовня, 9 ветряных мельн Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Дновский район
54944Кривухадеревня57°52'с.ш.30°20'в.д.O-36-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Дновский муниципальный район, Сельское поселение Выскодская волость
58612411118д Кривухадеревня
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