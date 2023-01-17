Киселёва Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1881
Отец: Иван Иванович
Мать: Ефросинья Назаровна
Бракосочетание
26.01.1905
Рождение ребёнка
01.10.1905
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Петрович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Петрович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно