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Киселёва Ольга Ивановна

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Место рождения

Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

01.07.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1881

Отец: Иван Иванович

Мать: Ефросинья Назаровна

Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
26.01.1905

Муж: Киселёв Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
01.10.1905

Сын: Киселёв Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Петрович

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Киселёв Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Петрович

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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