Ефросинья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1877

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1881

Дочь: Киселёва Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1882

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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