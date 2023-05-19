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Евдокия Ивановна

Место рождения

Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

10.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1882

Отец: Иван Иванович

Мать: Ефросинья Назаровна

Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1900

Сын: Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Петрович

Рождение ребёнка
?.04.1904

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1905

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1909

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1910

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Петрович

Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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