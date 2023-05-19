Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1882
Отец: Иван Иванович
Мать: Ефросинья Назаровна
Рождение ребёнка
24.10.1900
Сын: Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
?.04.1904
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1905
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
20.01.1909
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
17.07.1910
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Петрович
Смерть
Неизвестно