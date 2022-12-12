Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1900
Сын: Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
?.04.1904
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1905
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1909
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1910
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна