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Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1900

Сын: Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
?.04.1904

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1905

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1909

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1910

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Овинец, Порховский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

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