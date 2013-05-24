Киселёва (Титова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёва (Титова) Ольга Михайловна

Киселёва (Титова) Ольга Михайловна

avatar

Место рождения

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.06.1925

Дата смерти

24.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1925

Отец: Титов Михаил Алексеевич

Мать: Титова Параскева Ивановна

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1945

Сын: Киселёв Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.04.1957

Муж: Киселёв Яков Фёдорович

Рождение ребёнка
21.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселёв Яков Фёдорович

Белореченск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Белореченск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
24.05.2013
Белореченск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close