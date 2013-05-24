Киселёва (Титова) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.06.1925
Дата смерти24.05.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1925
Отец: Титов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
27.09.1945
Сын: Киселёв Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
18.04.1957
Рождение ребёнка
21.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселёв Яков Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.05.2013