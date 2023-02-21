Титова (Аносова) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Аносова) Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

20.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Аносов Иван

Мать: Аносова Анна

Бракосочетание
21.01.1915

Муж: Титов Михаил Алексеевич

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.03.1920

Дочь: Прибавкина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Титов Михаил Алексеевич

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Титова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Титов Михаил Алексеевич

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Титов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Титов Михаил Алексеевич

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Титов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Титов Михаил Алексеевич

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.06.1925

Дочь: Киселёва Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Титов Михаил Алексеевич

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1927

Дочь: Шикова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Титов Михаил Алексеевич

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.03.1956
Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
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