Титова (Аносова) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти20.03.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Аносов Иван
Мать: Аносова Анна
Бракосочетание
21.01.1915
Рождение ребёнка
02.03.1920
Дочь: Прибавкина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Титов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Титова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Титов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Титов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Титов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
30.06.1925
Дочь: Киселёва Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Титов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
20.08.1927
Дочь: Шикова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Титов Михаил Алексеевич
Смерть
20.03.1956