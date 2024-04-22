Файнштейн Леонид Борисович
Место рождения
Дата рождения31.07.1903
Дата смерти22.08.1968
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1903
Отец: Файнштейн Борух Гершевич
Мать: Файнштейн ?
Работа или профессия
Между 1925 и 1927
Николаевский Судостроительный Завод, такелажник
Место жительства
1925
Работа или профессия
Между 1927 и 1931
Днепровский металлургический завод им. Петровского, техник по тепловой обработке металла
Работа или профессия
Между 1931 и 1933
Дворец культуры им. Ильича, зам. директора по политмассовой работе
Работа или профессия
Между 1933 и 1935
Вологодская обл. Шекснинский р-н, Совхоз Любомировский
Заместитель начальника полит отдела
Рождение ребёнка
Около 1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Файнштейн Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Файнштейн Екатерина
Рождение ребёнка
23.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева Вера Петровна
Рождение ребёнка
23.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева Вера Петровна
Россия, Тверская область, Вышневолоцкий район, д. Кулотино
Работа или профессия
Между 29.10.1952 и 1962
Управление вневедомственной наружной сторожевой охраны при Управлении милиции — Территориальное управление Государственной Безопасности (УВНСО при УМ МГБ) Руководитель
Работа или профессия
Между 20.10.1962 и 1968
Детский-Юношеский Клуб им. Гагарина, Организатор и Директор
Развод
Неизвестно
Жена: Файнштейн Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Файнштейн Екатерина
Смерть
22.08.1968
Похороны
Неизвестно