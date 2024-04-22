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Файнштейн Леонид Борисович

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Место рождения

Очаков, Миколаївська область

Дата рождения

31.07.1903

Дата смерти

22.08.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1903

Отец: Файнштейн Борух Гершевич

Мать: Файнштейн ?

Очаков, Миколаївська область
Работа или профессия
Между 1925 и 1927
Николаев, Миколаївська область
Николаевский Судостроительный Завод, такелажник
Место жительства
1925
Николаев, Миколаївська область
Работа или профессия
Между 1927 и 1931
Днепр, Дніпропетровська область
Днепровский металлургический завод им. Петровского, техник по тепловой обработке металла
Работа или профессия
Между 1931 и 1933
Днепр, Дніпропетровська область
Дворец культуры им. Ильича, зам. директора по политмассовой работе
Работа или профессия
Между 1933 и 1935
Вологодская обл. Шекснинский р-н, Совхоз Любомировский
Заместитель начальника полит отдела
Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Файнштейн Екатерина

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Файнштейн Екатерина

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
23.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Вера Петровна

Рождение ребёнка
23.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Вера Петровна

Россия, Тверская область, Вышневолоцкий район, д. Кулотино
Работа или профессия
Между 29.10.1952 и 1962
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Управление вневедомственной наружной сторожевой охраны при Управлении милиции — Территориальное управление Государственной Безопасности (УВНСО при УМ МГБ) Руководитель
Работа или профессия
Между 20.10.1962 и 1968
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Детский-Юношеский Клуб им. Гагарина, Организатор и Директор
Развод
Неизвестно

Жена: Файнштейн Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Файнштейн Екатерина

Смерть
22.08.1968
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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