Файнштейн Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файнштейн Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файнштейн Леонид Борисович

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файнштейн Леонид Борисович

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Развод
Неизвестно

Муж: Файнштейн Леонид Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файнштейн Леонид Борисович

Смерть
Неизвестно
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