Файнштейн Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файнштейн Леонид Борисович
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файнштейн Леонид Борисович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно