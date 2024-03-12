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Файнштейн Борух Гершевич

Место рождения

Российская Империя, Херсонская обл. Одесса

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.09.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Файнштейн ?

Мать: Файнштейн ?

Российская Империя, Херсонская обл. Одесса
Рождение ребёнка
31.07.1903

Сын: Файнштейн Леонид Борисович

Мать ребёнка: Файнштейн ?

Очаков, Миколаївська область
Смерть
23.09.1914
Российская Империя, Гродненский уезд, деревня Подгурже
Причина смерти: На войне
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