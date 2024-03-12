Файнштейн Борух Гершевич
Место рожденияРоссийская Империя, Херсонская обл. Одесса
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.09.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Файнштейн ?
Мать: Файнштейн ?
Российская Империя, Херсонская обл. Одесса
Рождение ребёнка
31.07.1903
Сын: Файнштейн Леонид Борисович
Мать ребёнка: Файнштейн ?
Очаков, Миколаївська область
Смерть
23.09.1914
Российская Империя, Гродненский уезд, деревня Подгурже
Причина смерти: На войне