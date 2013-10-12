Николаева (Николаева) Вера Петровна
Место рожденияРоссия, Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка
Дата рождения01.11.1920
Дата смерти12.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1920
Россия, Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка
Рождение ребёнка
23.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файнштейн Леонид Борисович
Рождение ребёнка
23.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файнштейн Леонид Борисович
Россия, Тверская область, Вышневолоцкий район, д. Кулотино
Смерть
12.10.2013
Похороны
Неизвестно