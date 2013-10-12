Николаева (Николаева) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Николаева) Вера Петровна

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Место рождения

Россия, Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка

Дата рождения

01.11.1920

Дата смерти

12.10.2013

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1920

Отец: Николаев Петр Николаевич

Мать: Николаева Прасковья Васильевна

Россия, Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка
Рождение ребёнка
23.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файнштейн Леонид Борисович

Рождение ребёнка
23.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файнштейн Леонид Борисович

Россия, Тверская область, Вышневолоцкий район, д. Кулотино
Смерть
12.10.2013
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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