Фидровский Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
03.07.1878
Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.11.1878
Сын: Фидровский Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Фидровская Елизавета Станислaвовнa
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.02.1882
Сын: Фидровский Лев Михайлович
Мать ребёнка: Фидровская Елизавета Станислaвовнa
Рождение ребёнка
27.12.1883
Сын: Фидровский Василий Михайлович
Мать ребёнка: Фидровская Елизавета Станислaвовнa
Балта, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Фидровская Елизавета Станислaвовнa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фидровский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Фидровская Елизавета Станислaвовнa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фидровский Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Фидровская Елизавета Станислaвовнa
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
Неизвестно