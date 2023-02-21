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Фидровский Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Фидровский Василий Григорьевич

Мать: Фидровская Варвара Петровна

Бракосочетание
03.07.1878

Жена: Фидровская Елизавета Станислaвовнa

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.11.1878

Сын: Фидровский Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Фидровская Елизавета Станислaвовнa

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.02.1882

Сын: Фидровский Лев Михайлович

Мать ребёнка: Фидровская Елизавета Станислaвовнa

Рождение ребёнка
27.12.1883

Сын: Фидровский Василий Михайлович

Мать ребёнка: Фидровская Елизавета Станислaвовнa

Балта, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Фидровская Елизавета Станислaвовнa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидровский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Фидровская Елизавета Станислaвовнa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидровский Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Фидровская Елизавета Станислaвовнa

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
Неизвестно
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