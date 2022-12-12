Повенец
Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7ПОВЕНЕЦ. Уездный.при заливе Онежского озера.635½185¼76308225Церквей православных 2. Часовен 5. Заведений: учебных 2, богадельня 1, земская больница 1. Библиотека общественная 1. Станции: почтовая 1 и обывательская 1. Пристань Показать всеПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
150155Повенецпгт62°51'34°49'P-36-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
86624160051пгт Повенецпоселок городского типаПояснение: в состав пгт Повенец входят - п при 1 шлюзе ББК, п при 2 шлюзе ББК, п при 3 шлюзе ББК, п при 4 шлюзе ББК, п при 5 шлюзе ББК