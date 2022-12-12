посёлок городского типа Повенец, посёлок городского типа Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Повенец

Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Города
7ПОВЕНЕЦ. Уездный.при заливе Онежского озера.635½185¼76308225Церквей православных 2. Часовен 5. Заведений: учебных 2, богадельня 1, земская больница 1. Библиотека общественная 1. Станции: почтовая 1 и обывательская 1. Пристань Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Медвежьегорский район
150155Повенецпгт62°51'34°49'P-36-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Медвежьегорский муниципальный район, Повенецкое городское поселение
86624160051пгт Повенецпоселок городского типаПояснение: в состав пгт Повенец входят - п при 1 шлюзе ББК, п при 2 шлюзе ББК, п при 3 шлюзе ББК, п при 4 шлюзе ББК, п при 5 шлюзе ББК
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