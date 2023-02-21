Фидровская (Иллич-Свитыч) Елизавета Станислaвовнa
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Иллич-Свитыч Станислав Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1878
Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.11.1878
Сын: Фидровский Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Фидровский Михаил Васильевич
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.02.1882
Сын: Фидровский Лев Михайлович
Отец ребёнка: Фидровский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1883
Сын: Фидровский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Фидровский Михаил Васильевич
Балта, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Фидровский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фидровский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Фидровский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фидровский Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Фидровский Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно