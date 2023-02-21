Фидровская (Иллич-Свитыч) Елизавета Станислaвовнa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидровская (Иллич-Свитыч) Елизавета Станислaвовнa

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Иллич-Свитыч Станислав Антонович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1878

Муж: Фидровский Михаил Васильевич

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.11.1878

Сын: Фидровский Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Фидровский Михаил Васильевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.02.1882

Сын: Фидровский Лев Михайлович

Отец ребёнка: Фидровский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
27.12.1883

Сын: Фидровский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Фидровский Михаил Васильевич

Балта, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Фидровский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидровский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Фидровский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидровский Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Фидровский Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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