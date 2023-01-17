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Фидровский Григорий Михайлович

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

20.11.1878

Дата смерти

09.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1878

Отец: Фидровский Михаил Васильевич

Мать: Фидровская Елизавета Станислaвовнa

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Крещение
27.12.1878
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Кафедральный собор
Рождение ребёнка
1924

Сын: Фидровский Вадим Григорьевич

Мать ребёнка: Фидровская Нина Яковлевна

Полтавская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фидровская Нина Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
09.03.1943
Градижск, Полтавська область
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