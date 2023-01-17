Фидровский Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.11.1878
Дата смерти09.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1878
Крещение
27.12.1878
Кафедральный собор
Рождение ребёнка
1924
Сын: Фидровский Вадим Григорьевич
Мать ребёнка: Фидровская Нина Яковлевна
Полтавская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
09.03.1943
Градижск, Полтавська область