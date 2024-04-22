посёлок городского типа Градижск, посёлок городского типа Градижск, Полтавська область (на 2018) — Familio

Градижск

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Города
17ГРАДИЖСК. Заштатн. (Кременчугского уезда 1-го стана).При рч. Гирмане.1424140136637433965Церквей православных 4. Еврейская молитвен. школа 1. Приходское училище. Больница. Почтовая станция. Лесная пристань. Ярмарок 4.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Градижская волость
1.0Градижск городГрадижское козаков3078410111336249224284920
1.0Градижск городГрадижское крестьян собственников30

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Градижская волость
город Градижск
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
город Градижск

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17924Градизькселище міського типуцентр селищної радир-н Глобинськийселищна рада Градизька
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