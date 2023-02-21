Фидровский Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1804
Отец: Фидровский Григорий Герасимович
Мать: Фидровская Елена
Рождение ребёнка
22.10.1849
Сын: Фидровский Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Фидровская Варвара Петровна
Кобеляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1853
Сын: Фидровский Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Фидровская Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Фидровский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Фидровская Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Фидровский Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Фидровская Варвара Петровна
Смерть
Неизвестно