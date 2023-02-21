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Фидровский Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1804

Отец: Фидровский Григорий Герасимович

Мать: Фидровская Елена

Рождение ребёнка
22.10.1849

Сын: Фидровский Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Фидровская Варвара Петровна

Кобеляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Фидровский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Фидровская Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Фидровский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Фидровская Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фидровский Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Фидровская Варвара Петровна

Смерть
Неизвестно
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