Фидровская (Куликова) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Петр
Мать: Куликова Елена
Развод
22.05.1816
Муж: Педько Емельян
Рождение ребёнка
22.10.1849
Сын: Фидровский Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Фидровский Василий Григорьевич
Кобеляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1853
Сын: Фидровский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Фидровский Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Фидровский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Фидровский Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Фидровский Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Фидровский Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Педько Емельян
Подгоровка, Полтавська область
Смерть
Неизвестно