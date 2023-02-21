Фидровская (Куликова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидровская (Куликова) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Петр

Мать: Куликова Елена

Развод
22.05.1816

Муж: Педько Емельян

Рождение ребёнка
22.10.1849

Сын: Фидровский Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Фидровский Василий Григорьевич

Кобеляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Фидровский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Фидровский Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Фидровский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Фидровский Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фидровский Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Фидровский Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Педько Емельян

Подгоровка, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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