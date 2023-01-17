Куликова (Швачкова (Педько)) Елена
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Швачков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1812
Сын: Куликов Александр
Отец ребёнка: Куликов Петр
Рождение ребёнка
19.10.1812
Сын: Куликов Николай
Отец ребёнка: Куликов Петр
Бракосочетание
22.01.1815
Муж: Куликов Петр
Рождение ребёнка
12.02.1816
Сын: Куликов Константин
Отец ребёнка: Куликов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фидровская Варвара Петровна
Отец ребёнка: Куликов Петр
Смерть
1834