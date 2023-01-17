Куликова (Швачкова (Педько)) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Швачкова (Педько)) Елена

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Место рождения

Верхнеднепровск, Дніпропетровська область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Швачков Василий

Мать: не указана

Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.10.1812

Сын: Куликов Александр

Отец ребёнка: Куликов Петр

Рождение ребёнка
19.10.1812

Сын: Куликов Николай

Отец ребёнка: Куликов Петр

Бракосочетание
22.01.1815

Муж: Куликов Петр

Рождение ребёнка
12.02.1816

Сын: Куликов Константин

Отец ребёнка: Куликов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фидровская Варвара Петровна

Отец ребёнка: Куликов Петр

Смерть
1834
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