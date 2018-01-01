город Кобеляки, город Кобеляки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Кобеляки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Города
5КОБЕЛЯКИ (КОБЕЛЯК). Уездный.При р. Ворскле и рч. Кобелячке, при впадении ея в р. Ворсклу.1448по почт. тракту 90¾ по прям. столбов. дороге 6293538704123Церквей православных 9. Еврейских молитв. школ 1. Больница. Уездное и приходское училища. Почтовая станция. Ярмарок 5. Базар.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Кобелякская волость
город Кобеляки
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
город Кобеляки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18265Кобелякимістомісто районного підпорядкування, центр міської ради, центр районур-н КобеляцькийКобеляцька міська рада
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close