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Куликов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

28.10.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Кулик Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1812

Сын: Куликов Александр

Мать ребёнка: Куликова Елена

Рождение ребёнка
19.10.1812

Сын: Куликов Николай

Мать ребёнка: Куликова Елена

Бракосочетание
22.01.1815

Жена: Куликова Елена

Рождение ребёнка
12.02.1816

Сын: Куликов Константин

Мать ребёнка: Куликова Елена

Работа или профессия
Неизвестно
военный (корнет)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фидровская Варвара Петровна

Мать ребёнка: Куликова Елена

Смерть
28.10.1823
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