Куликов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти28.10.1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Кулик Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1812
Сын: Куликов Александр
Мать ребёнка: Куликова Елена
Рождение ребёнка
19.10.1812
Сын: Куликов Николай
Мать ребёнка: Куликова Елена
Бракосочетание
22.01.1815
Жена: Куликова Елена
Рождение ребёнка
12.02.1816
Сын: Куликов Константин
Мать ребёнка: Куликова Елена
Работа или профессия
Неизвестно
военный (корнет)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фидровская Варвара Петровна
Мать ребёнка: Куликова Елена
Смерть
28.10.1823