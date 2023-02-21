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Куликов Александр
Куликов Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.10.1812
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Куликов Петр
Около 1775 г.р.
Мать
Куликова (Швачкова (педько)) Елена
Около 1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1812
Отец:
Куликов Петр
Мать:
Куликова Елена
Смерть
Неизвестно
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