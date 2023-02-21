Куликов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1812

Отец: Куликов Петр

Мать: Куликова Елена

Смерть
Неизвестно