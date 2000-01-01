Фидровская (Дворникова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидровская (Дворникова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Фидровский Григорий Герасимович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Фидровский Иван

Отец ребёнка: Фидровский Григорий Герасимович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Фидровский Григорий Герасимович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Фидровский Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Фидровский Григорий Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Фидровский Григорий Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Фидровский Григорий Герасимович

Рождение ребёнка
01.01.1804

Сын: Фидровский Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Фидровский Григорий Герасимович

Смерть
1829
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