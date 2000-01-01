Фидровский Григорий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидровский Григорий Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Фидровский Герасим Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Фидровская Елена

Рождение ребёнка
1786

Сын: Фидровский Иван

Мать ребёнка: Фидровская Елена

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Фидровская Елена

Рождение ребёнка
1792

Сын: Фидровский Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Фидровская Елена

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Фидровская Елена

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Фидровская Елена

Рождение ребёнка
01.01.1804

Сын: Фидровский Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Фидровская Елена

Смерть
1816
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