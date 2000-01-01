Фидровский Григорий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Фидровский Герасим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Фидровская Елена
Рождение ребёнка
1786
Сын: Фидровский Иван
Мать ребёнка: Фидровская Елена
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Фидровская Елена
Рождение ребёнка
1792
Сын: Фидровский Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Фидровская Елена
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Фидровская Елена
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Фидровская Елена
Рождение ребёнка
01.01.1804
Сын: Фидровский Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Фидровская Елена
Смерть
1816