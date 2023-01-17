Фидровский Герасим Иванович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Фидровский Иван Еремеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Фидровский Яков Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Фидровский Григорий Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Фидровский Андрей Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Неизвестно