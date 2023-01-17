Фидровский Герасим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФидровский Герасим Иванович

Фидровский Герасим Иванович

avatar

Место рождения

Келеберда, Полтавська область

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Фидровский Иван Еремеевич

Мать: не указана

Келеберда, Полтавська область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Фидровский Яков Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Фидровский Григорий Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Фидровский Андрей Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close