Фидровский Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.12.1883
Дата смерти17.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1883
Бракосочетание
20.04.1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Василий Михайлович Фидровский | Андреевский собор
Рождение ребёнка
16.01.1912
Дочь: Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Фидровская Мария (Mary Florence) (Андреевна)
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
?.03.1914
Сын: Фидровский Лев Васильевич
Мать ребёнка: Фидровская Мария (Mary Florence) (Андреевна)
Рождение ребёнка
1915
Сын: Фидровский Георгий (Юрий)
Мать ребёнка: Фидровская Мария (Mary Florence) (Андреевна)
Смерть
17.09.1937
Днепр, Дніпропетровська область
Причина смерти: расстрелян