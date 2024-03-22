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Фидровский Василий Михайлович

Место рождения

Балта, Одеська область

Дата рождения

27.12.1883

Дата смерти

17.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1883

Отец: Фидровский Михаил Васильевич

Мать: Фидровская Елизавета Станислaвовнa

Балта, Одеська область
Бракосочетание
20.04.1911

Жена: Фидровская Мария (Mary Florence) (Андреевна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Василий Михайлович Фидровский | Андреевский собор
Рождение ребёнка
16.01.1912

Дочь: Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: Фидровская Мария (Mary Florence) (Андреевна)

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
?.03.1914

Сын: Фидровский Лев Васильевич

Мать ребёнка: Фидровская Мария (Mary Florence) (Андреевна)

Рождение ребёнка
1915

Сын: Фидровский Георгий (Юрий)

Мать ребёнка: Фидровская Мария (Mary Florence) (Андреевна)

Смерть
17.09.1937
Днепр, Дніпропетровська область
Причина смерти: расстрелян
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