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Фидровский Лев Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1914

Отец: Фидровский Василий Михайлович

Мать: Фидровская Мария (Mary Florence) (Андреевна)

Бракосочетание
1941

Жена: Надежда

Рождение ребёнка
03.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
03.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия

Развод
Неизвестно

Жена: Надежда

Смерть
Неизвестно
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