Фидровский Лев Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1914
Бракосочетание
1941
Жена: Надежда
Рождение ребёнка
03.07.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
03.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия
Развод
Неизвестно
Жена: Надежда
Смерть
Неизвестно