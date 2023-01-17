Фидровская (Парланд (Parland)) Мария (Mary Florence) (Андреевна)
Место рождения
Дата рождения21.08.1881
Дата смерти05.05.1967
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1881
Бракосочетание
20.04.1911
Супруг(-а): Василий Михайлович Фидровский | Андреевский собор
Рождение ребёнка
16.01.1912
Дочь: Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Фидровский Василий Михайлович
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
?.03.1914
Сын: Фидровский Лев Васильевич
Отец ребёнка: Фидровский Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Фидровский Георгий (Юрий)
Отец ребёнка: Фидровский Василий Михайлович
Смерть
05.05.1967