Фидровская (Парланд (Parland)) Мария (Mary Florence) (Андреевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидровская (Парланд (Parland)) Мария (Mary Florence) (Андреевна)

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.08.1881

Дата смерти

05.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1881

Отец: Парланд (parland) Андрей (Henry Francis)

Мать: Парланд (parland) Мария (Marie Charlotte)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
20.04.1911

Муж: Фидровский Василий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Василий Михайлович Фидровский | Андреевский собор
Рождение ребёнка
16.01.1912

Дочь: Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Фидровский Василий Михайлович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
?.03.1914

Сын: Фидровский Лев Васильевич

Отец ребёнка: Фидровский Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Фидровский Георгий (Юрий)

Отец ребёнка: Фидровский Василий Михайлович

Смерть
05.05.1967
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