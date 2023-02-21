(Фидровская) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фидровская) Лидия

(Фидровская) Лидия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фидровский Лев Васильевич

Рождение ребёнка
03.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фидровский Лев Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close