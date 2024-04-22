Аверкова (Кострикина) Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверкова (Кострикина) Пелагея Ильинична

Место рождения

Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Кострикин Илья

Мать: не указана

Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Кобозева Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович

Вообще считается третьем ребенком в семье, точно не известно.
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Аверков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Аверков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Дегтярева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович

1897-1988 (паспорт получила позже, поэтому офиц. дата 1900)
Рождение ребёнка
До 1907

Дочь: Зорина Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович

Рождение ребёнка
06.12.1909

Дочь: Столярова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
До 1909

Дочь: Попова Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович

Рождение ребёнка
С 1914 по 01.01.1915

Дочь: Аверкова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович

Смерть
Около 1941
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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