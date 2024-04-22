Аверкова (Кострикина) Пелагея Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Кострикин Илья
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Кобозева Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович
Вообще считается третьем ребенком в семье, точно не известно.
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Аверков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Аверков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Дегтярева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович
1897-1988 (паспорт получила позже, поэтому офиц. дата 1900)
Рождение ребёнка
До 1907
Дочь: Зорина Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович
Рождение ребёнка
06.12.1909
Дочь: Столярова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович
Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
До 1909
Дочь: Попова Аграфена Васильевна
Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович
Рождение ребёнка
С 1914 по 01.01.1915
Дочь: Аверкова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Аверков Василий Назарович
Смерть
Около 1941