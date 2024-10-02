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Аверков Григорий Васильевич

Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Аверков Василий Назарович

Мать: Аверкова (Кострикина) Пелагея Ильинична

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверкова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверкова Елизавета

Рождение ребёнка
1920

Сын: Аверков Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Аверкова Елизавета

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Аверков Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Аверкова Елизавета

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
1977
Главное кладбище

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