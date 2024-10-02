Аверков Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аверкова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аверкова Елизавета
Рождение ребёнка
1920
Сын: Аверков Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Аверкова Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Аверков Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Аверкова Елизавета
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
1977
Главное кладбище