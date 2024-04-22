Аверков Василий Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверков Василий Назарович

Аверков Василий Назарович

avatar

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Аверков Назар

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Точное место рождения неизвестно, предположительно хутор.
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Кобозева Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична

Вообще считается третьем ребенком в семье, точно не известно.
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Аверков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Аверков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Дегтярева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична

1897-1988 (паспорт получила позже, поэтому офиц. дата 1900)
Рождение ребёнка
До 1907

Дочь: Зорина Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
06.12.1909

Дочь: Столярова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
До 1909

Дочь: Попова Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична

Работа или профессия
1909
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Участие в строительстве драмтеатра в г. Мичуринске (Козлове) Так же работал на Козловской ЖД станции
Рождение ребёнка
С 1914 по 01.01.1915

Дочь: Аверкова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична

Смерть
1933
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Могила на старом кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close