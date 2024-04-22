Аверков Василий Назарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Аверков Назар
Точное место рождения неизвестно, предположительно хутор.
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Кобозева Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична
Вообще считается третьем ребенком в семье, точно не известно.
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Аверков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
1896
Сын: Аверков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Дегтярева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична
1897-1988 (паспорт получила позже, поэтому офиц. дата 1900)
Рождение ребёнка
До 1907
Дочь: Зорина Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
06.12.1909
Дочь: Столярова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична
Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
До 1909
Дочь: Попова Аграфена Васильевна
Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична
Работа или профессия
1909
Участие в строительстве драмтеатра в г. Мичуринске (Козлове) Так же работал на Козловской ЖД станции
Рождение ребёнка
С 1914 по 01.01.1915
Дочь: Аверкова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Аверкова Пелагея Ильинична
Смерть
1933
Могила на старом кладбище