Кобозева (Аверкова) Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аверков Василий Назарович
Мать: Аверкова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобозева Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Кобозев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобозев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Кобозев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобозев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Кобозев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно