Кобозева (Аверкова) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобозева (Аверкова) Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аверков Василий Назарович

Мать: Аверкова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобозева Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Кобозев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобозев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Кобозев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобозев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Кобозев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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