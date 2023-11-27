Кобозев Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1912
Дата смерти10.05.1980
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1912
Военная служба
С 14.11.1936 по 31.07.1952
Рождение ребёнка
30.03.1937
Дочь: Кутейникова Эмма Викторовна
Мать ребёнка: Кобозева Евгения Ефимовна
Подвиг
20.01.1942
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Смерть
10.05.1980