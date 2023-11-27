Кобозев Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобозев Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1912

Дата смерти

10.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1912

Отец: Кобозев Николай Андреевич

Мать: Кобозева Марфа Васильевна

Военная служба
С 14.11.1936 по 31.07.1952
Рождение ребёнка
30.03.1937

Дочь: Кутейникова Эмма Викторовна

Мать ребёнка: Кобозева Евгения Ефимовна

Подвиг
20.01.1942
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Смерть
10.05.1980
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