Дегтярева (Аверкова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти16.06.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
1897-1988 (паспорт получила позже, поэтому офиц. дата 1900)
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Пашигорева Ираида Прокофьевна
Отец ребёнка: Дегтярев Прокофий Минаевич
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дегтярёва Валентина Прокофьевна
Отец ребёнка: Дегтярев Прокофий Минаевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Дегтярёв Валерий Прокофьевич
Отец ребёнка: Дегтярев Прокофий Минаевич
Смерть
16.06.1943