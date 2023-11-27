Дегтярева (Аверкова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярева (Аверкова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

16.06.1943

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Аверков Василий Назарович

Мать: Аверкова Пелагея Ильинична

1897-1988 (паспорт получила позже, поэтому офиц. дата 1900)
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Пашигорева Ираида Прокофьевна

Отец ребёнка: Дегтярев Прокофий Минаевич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дегтярёва Валентина Прокофьевна

Отец ребёнка: Дегтярев Прокофий Минаевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Дегтярёв Валерий Прокофьевич

Отец ребёнка: Дегтярев Прокофий Минаевич

Смерть
16.06.1943
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