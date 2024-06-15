Кострикин Илья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Аверкова (Кострикина) Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Кострикина Елена Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Кострикин Константин Ильинич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно