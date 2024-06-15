Кострикин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кострикин Илья

Место рождения

Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Аверкова (Кострикина) Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Кострикина Елена Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кострикин Константин Ильинич

Мать ребёнка: не указана

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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