Курбатов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Место жительства
С 1733
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Курбатов Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Курбатова Мария Терентьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Кошеварова (Курбатова) Меланья Ивановна
Мать ребёнка: Курбатова Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Курбатова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Курбатова Феврония Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Курбатова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Курбатова Феврония Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Курбатова Мария Терентьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Курбатов Дементий Иванович
Мать ребёнка: Курбатова Мария Терентьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Булыгина (Курбатова) Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Курбатова Мария Терентьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Смерть
1784
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист