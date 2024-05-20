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Курбатов Иван Иванович

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Курбатов Иван Афонасьевич

Мать: Курбатова Феврония Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Мария Терентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Курбатов Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Курбатова Мария Терентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Кошеварова (Курбатова) Меланья Ивановна

Мать ребёнка: Курбатова Мария Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Курбатова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Курбатова Феврония Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Курбатова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Курбатова Феврония Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Курбатов Петр Иванович

Мать ребёнка: Курбатова Мария Терентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Курбатов Дементий Иванович

Мать ребёнка: Курбатова Мария Терентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Булыгина (Курбатова) Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Курбатова Мария Терентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Смерть
1784
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист

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