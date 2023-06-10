Курбатова Мария Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Мария Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Курбатов Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Курбатов Петр Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Курбатов Дементий Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Булыгина Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Курбатов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Смерть
Неизвестно