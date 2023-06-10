Курбатова Мария Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Курбатов Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Курбатов Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Курбатов Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Курбатов Дементий Иванович
Отец ребёнка: Курбатов Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Булыгина Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Курбатов Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Смерть
Неизвестно