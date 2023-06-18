Кошеварова (Курбатова) Меланья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Кошеваров Прокопий Андреевич
Отец ребёнка: Кошеваров Андрей Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Кошеваров Ларион Андреевич
Отец ребёнка: Кошеваров Андрей Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Кошеварова Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Кошеваров Андрей Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Смерть
Неизвестно