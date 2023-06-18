Кошеварова (Курбатова) Меланья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошеварова (Курбатова) Меланья Ивановна

Кошеварова (Курбатова) Меланья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Курбатов Иван Иванович

Мать: Курбатова Мария Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Кошеваров Прокопий Андреевич

Отец ребёнка: Кошеваров Андрей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Кошеваров Ларион Андреевич

Отец ребёнка: Кошеваров Андрей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Кошеварова Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Кошеваров Андрей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошеваров Андрей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close