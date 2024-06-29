Булыгина (Курбатова) Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Булыгин Михаил Никитич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Булыгин Михаил Никитич
ГАСО с24-25-330-60об
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мячева (Булыгина) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Булыгин Михаил Никитич
ГАСО, 24-25-330-61л
Смерть
Неизвестно