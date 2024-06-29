Булыгина (Курбатова) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыгина (Курбатова) Федосья Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Курбатов Иван Иванович

Мать: Курбатова Мария Терентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булыгин Михаил Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Булыгин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Булыгин Михаил Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Рождение ребёнка
1799

Сын: Булыгин Денис Михайлович

Отец ребёнка: Булыгин Михаил Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО с24-25-330-60об
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мячева (Булыгина) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Булыгин Михаил Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-61л
Смерть
Неизвестно

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