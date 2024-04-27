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Курбатов Прокопий Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Курбатов Иван Иванович

Мать: Курбатова Мария Терентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Упоминание
1762
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1636-651об
Бракосочетание
После 1762

Жена: Курбатова Анна Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Курбатова) Катерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Курбатова Анна Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99-84об
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Курбатова) Ксенья Прокопьевна

Мать ребёнка: Курбатова Анна Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99-84об
Рождение ребёнка
1776

Сын: Курбатов Егор Прокопьевич

Мать ребёнка: Курбатова Анна Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99-84об
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Курбатова) Наталья Прокопьевна

Мать ребёнка: Курбатова Анна Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99-84об
Рождение ребёнка
1780

Сын: Курбатов Варфоломей Прокопьевич

Мать ребёнка: Курбатова Анна Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99-84об
Место жительства
После 1782
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Смерть
Неизвестно
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область

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