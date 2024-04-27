Курбатов Прокопий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Упоминание
1762
РГАДА, 350-2-1636-651об
Бракосочетание
После 1762
Жена: Курбатова Анна Филиповна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Курбатова) Катерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Курбатова Анна Филиповна
ГАСО, 67-1-99-84об
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Курбатова) Ксенья Прокопьевна
Мать ребёнка: Курбатова Анна Филиповна
ГАСО, 67-1-99-84об
Рождение ребёнка
1776
Сын: Курбатов Егор Прокопьевич
Мать ребёнка: Курбатова Анна Филиповна
ГАСО, 67-1-99-84об
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Курбатова) Наталья Прокопьевна
Мать ребёнка: Курбатова Анна Филиповна
ГАСО, 67-1-99-84об
Рождение ребёнка
1780
Сын: Курбатов Варфоломей Прокопьевич
Мать ребёнка: Курбатова Анна Филиповна
ГАСО, 67-1-99-84об
Место жительства
После 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 лист
Смерть
Неизвестно