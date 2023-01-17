город Омутнинск, город Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Омутнинск

Омутнинский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
2347Омутницкий железоделательный завод (Осокинский), завод поссесионный.при р. Омутной.856450413901519Церквей 2: православная и единоверческая. Кричная фабрика.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Омутнинская волость
258. Омутнинский завод (Осокинский), село заводское бывшее владельческое, при речке Смутной, дворов 445, жителей 3084, 1-го стана квартира, волостное правление (уездный г Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Омутнинский район
9033Омутнинскгород58°40'52°11'O-39-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Омутнинский муниципальный район, Омутнинское городское поселение
33628101001г Омутнинскгород
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