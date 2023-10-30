Курбатова Феврония Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Около 1728
Отец ребёнка: Курбатов Иван
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Место жительства
С 1733
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Курбатова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Курбатов Иван Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Курбатова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Курбатов Иван Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курбатов Иван
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Смерть
После 1756
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот