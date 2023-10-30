Курбатова Феврония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Феврония Ивановна

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Курбатов Иван Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Курбатова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Курбатов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Курбатова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Курбатов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Иван

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
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