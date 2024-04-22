Курбатов Иван Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения1671
Дата смерти1748
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Курбатов Афонасий
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Около 1728
Мать ребёнка: Курбатова Феврония Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Место жительства
С 1733
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Смерть
1748
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот