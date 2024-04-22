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Курбатов Иван Афонасьевич

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1671

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Курбатов Афонасий

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Курбатов Иван Иванович

Мать ребёнка: Курбатова Феврония Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Феврония Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
Смерть
1748
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 34 оборот
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